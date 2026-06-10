Российский талант подписал контракт с Барселоной
Известны детали трудового договора
44 минуты назадПодписаться в
Артем Рыбак. Фото - ФК Барселона
Полузащитник Барселоны Артем Рыбак подписал первый профессиональный контракт с каталонским клубом. Об этом сообщила пресс-служба молодежной команды каталонского гранда.
Агент футболиста Вадим Шаблий сообщил, что 16-летний украинский хавбек заключил свой первый профессиональный контракт с Барселоной сроком на три года.
В прошлом сезоне Рыбак выступал за Барселону U-16. До этого он занимался в детских командах Буковины и Шахтера, пока летом 2022 года он не присоединился к академии испанского клуба.
В феврале этого года Рыбак провел три матча в составе сборной Украины U-17.
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