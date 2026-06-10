Павел Василенко

Полузащитник Барселоны Артем Рыбак подписал первый профессиональный контракт с каталонским клубом. Об этом сообщила пресс-служба молодежной команды каталонского гранда.

Агент футболиста Вадим Шаблий сообщил, что 16-летний украинский хавбек заключил свой первый профессиональный контракт с Барселоной сроком на три года.

В прошлом сезоне Рыбак выступал за Барселону U-16. До этого он занимался в детских командах Буковины и Шахтера, пока летом 2022 года он не присоединился к академии испанского клуба.

В феврале этого года Рыбак провел три матча в составе сборной Украины U-17.