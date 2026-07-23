Ротань и Пономарёв определились с составами Полесья и ЛНЗ на матчи с Копенгагеном и Гентом
Удивили ли тренеры украинских клубов перед стартом в Лиге конференций
около 2 часов назадПодписаться в
Житомирское Полесье и черкасский ЛНЗ сегодня проведут первые поединки второго квалификационного раунда Лиги конференций.
Команда из Житомира сыграет на выезде против Копенгагена. Матч начнется в 21:00 по киевскому времени. ЛНЗ в 21:30 встретится с бельгийским Гентом. На оба матча уже определены стартовые одиннадцать украинских клубов.
👥 Составы команд
🐺 Полесье: Бущан, Крушинский, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко, Томандзото, Андриевский, Федор, Назаренко, Андраде, Краснопир.
🔄 Запасные: Кудрик, Дробот, Гришкевич, Майсурадзе, Кравченко, Бабенко, Шепелев, Эмерллаху, Брагару, Вeлетень, Филиппов, Гайдучик.
⚡️ ЛНЗ: Паламарчук, Пасич, Муравский, Дидык, Драмбаев, Рябов, Якубу, Пастух, Ассинор, Кузык, К. Дэвид.
🔄 Запасные: Ледвий, Самойленко, Смотрицкий, Дайко, Микитишин, Твердохлеб, Кравчук, Де Паула, Доник, Китела, Цара.
Ранее XSport рассказал, где смотреть матч квалификации Лиги конференций ЛНЗ – Гент, а также игру Полесье – Копенгаген.