Главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань подвел итоги домашнего матча 11-го тура УПЛ против харьковского Металлиста 1925 (0:0).

«Критика справедлива за этот матч. Какие-то сонные и пустые мы были на поле, возможно, первый тайм вообще был самым худшим за все время. Только во втором тайме начали что-то понимать и думать. За первый тайм 100% заслужили на критику.

Борьбу почти всю проиграли, концентрации не было ни тактически, ни на стандартах. Не были готовы на 100% мы все, но мы проанализируем и сделаем выводы», – сказал Ротань в эфире УПЛ ТВ.