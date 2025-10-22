Бывший тренер Полесья Имад Ашур рассказал о периоде своей работы в клубе, а также сравнил отношение к своему тренерскому штабу и команде Руслана Ротаня.

Я пришел с тем, что я мог дать, и я пришел давать. И пришел давать для чего – чтобы получать результат. Несмотря на то, что у меня есть определенное убеждение на сегодняшний день – оно гибкое, но оно все равно есть, – как достигать результата. Я видел, как мы можем достигать результата. Кстати, в своем следующем клубе я буду показывать так же методологическое видео, но уже на основе матчей Полесья. Не знаю, может, снова скажут: «Почему ты нам не показываешь Ман Сити?». Я имею в виду, что ты прослеживаешь принципы в игре, ты хочешь их видеть.

Когда это удается – ты получаешь удовольствие. Когда это не удается – все равно, чтобы что-то изменить, как ни крути, нужно время, и нет никакой гарантии, что это произойдет в определенном матче. Ты не можешь гарантировать результат, ты можешь прийти и спросить себя: «Я сделал все, что было в моих силах, понимании и компетенции, чтобы к следующему матчу мы подошли максимально подготовленными, насколько это возможно?». Если да – тогда ты можешь добросовестно затем переключать внимание уже на следующую игру, как бы ни закончилась эта. Но, конечно, людям это не будет подходить, если, например, результат негативный. Иногда даже когда позитивный результат, люди найдут, что сказать. Не иногда, а очень часто.

Но вопрос в том, что я пришел дать, как всегда, все, что я могу, в первую очередь, игре футбол в рамках на тот момент футбольного клуба Полесье. То есть мне доверились. Мне доверился очень влиятельный и мощный человек в нашем обществе. Я уже говорил не раз, и это никогда не изменится: я этого человека буду уважать всегда и буду благодарен всегда.

И ты не можешь в таких условиях перейти и дать что-то меньше, чем максимум, который ты можешь. Приведет ли это к тому результату, который все ожидают? Чего все ожидают – что мы придем сейчас и будем чемпионами сразу? Чего ожидали от Полесья на тот момент? Я не знаю, потому что я вообще не понимаю объективность отношений многих людей.

Потому что почему-то, когда я там был и мне показывали эти декларации, Полесье был клубом, который «должен был без тренера выигрывать чемпионат и проходить в еврокубках максимально далеко», а сейчас почему-то – у меня есть время послушать, поэтому я слушаю – Полесье стало клубом, где «уровень игроков не соответствует даже пятерке» или чему-то еще, нужно что-то менять.