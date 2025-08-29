Главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань подвел итоги ответного матча раунда плей-офф Лиги конференций против итальянской Фиорентины (2:3).

«Для нас это был не очень удачный матч, результат нас огорчает. В первом тайме мы играли агрессивно, и я видел, что команда играет так, как мне нравится. Нам не хватило опыта и мастерства, тогда как Фиорентина, выпустив на поле некоторых игроков, значительно повысила свой технический уровень».

Да, есть о чем сожалеть. Мы не чувствовали себя обреченными и не заслуживали проигрыша в первом матче со счетом 3:0. Мы не смогли играть в равной численности, к тому же в первом матче. В любом случае, я очень доволен тем, какой дух царил на поле. Я очень уважаю Пиоли и благодарю его за то, что он сделал, и за то, что он такой человек. Желаю Фиорентине успехов и надеюсь, что она выиграет Лигу конференций», — сказал Ротань после матча.