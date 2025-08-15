Вингер Пакша: «Полесье было хорошо подготовлено к нам»
Венгерский клуб сумел одолеть житомирян во втором матче, но ключевым стало разгромное поражение в первом
около 1 часа назад
Вингер Пакша Барна Тот прокомментировал победу в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги конференций против Полесья (2:1), но поражение в общем противостоянии. Слова специалиста передает m4sport.
Снимаю шляпу перед всеми. Подняться после прошлой недели и вернуть интригу в этой дуэли — это уже большое достижение. Соперник у нас был хорошо подготовлен, мы почувствовали это и на прошлой неделе, и сегодня. Сегодня в атаке нам удалось показать больше, мы рисковали, и это оправдалось.
Жаль, что в конце не удалось совершить чудо, но кланяюсь каждому. Это была большая работа, жаль, что прощаемся с Лигой конференций, даже если в следующем раунде мы не были бы фаворитами. При счете 2:0 мы попали в штангу, чтобы сравнять общий счет, так что, возможно, с немного большей удачей все могло бы сложиться иначе.
