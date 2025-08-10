Сергей Стаднюк

Главный тренер Полесья Руслан Ротань получил награду лучшему наставнику сезона-2024/2025 в УПЛ перед матчем второго тура чемпионата Украины против Колоса (0:1). Приз вручил президент организации Евгений Дикий. В прошлом сезоне специалист привел Александрии к историческому серебру УПЛ и четвертьфиналу Кубка Украины.

Сам Ротань прокомментировал свою почетную награду. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Вы знаете, очень приятно. Конечно, это работа всех - в первую очередь игроков, тренерского состава, все вместе. Поэтому это, скажем так, не личная награда - это награда всего тренерского состава и игроков, руководства. Для меня это важно. Нужно ставить новые задачи, нужно очень много расти, анализировать и ставить новые цели. Эта отметка уже история - 100%. Руслан Ротань

