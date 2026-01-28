Усик прокомментировал свою игру за Полесье в товарищеском матче
Боксер сыграл за команду Ротаня
около 2 часов назад
Александр Усик/фото: Полесье
Чемпион мира по боксу Александр Усик посетил учебно-тренировочный сбор Полесья в Испании и принял участие в товарищеском матче против канадского клуба Ванкувер Вайткепс.
Усик провел на поле около 15 минут и после игры поделился впечатлениями от поединка.
«Рад выйти на поле и выложиться на полную. Огромное спасибо моей команде за поддержку, характер и полную самоотдачу на поле!», - написал Усик в Инстаграм
Полесье завершило первую часть сезона на третьем месте в таблице чемпионата Украины, набрав 30 очков после 16 туров.