В воскресенье, 31 августа, Полесье в гостях со счетом 1:4 уступило киевскому Динамо в матче четвертого тура Украинской Премьер-лиги. Главный тренер житомирской команды Руслан Ротань прокомментировал разгромное поражение от действующих чемпионов Украины.

«Я считаю, что первые 30 минут были полностью под нашим контролем и мы, кроме гола, должны были еще забивать. Это нужно отметить. И единственная ошибка... Особенно пенальти, наш команду поставил в ступор.

К сожалению, в психологическом плане мы выглядели очень несобранно. Опустили руки где-то, возможно, так лучше подобрать слова. И все, что было потом, это не очень хотели, потому что, вероятно, нужен был характер.

Игра пошла быстрее, наверное, после пенальти. Не знаю, пусть эти эпизоды решают те, кто должен смотреть. Мне кажется, что пенальти полностью сломал игру, по крайней мере с нашей стороны.

Ротация? Действительно, ротация, возможно, было бы лучшим решением на сегодня, но Динамо имеет у себя два равноценных состава. Этого у нас, к сожалению, нет», – сказал Ротань на послематчевой пресс-конференции.