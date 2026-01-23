Наставник житомирского Полесья Руслан Ротань заявил, что предпочитает не возвращаться к матчу против львовского Руха, в котором главный тренер волков был удален с поля за резкие высказывания в адрес главного арбитра.

«Конечно, что Рух – и кубковый, и в чемпионате. Они по-разному не дали позитива. Наверное, то были не наши дни. Первый матч у нас совсем не вышел, второй тем более. О втором матче хотел бы меньше говорить. Я считаю, что даже в меньшинстве мы выглядели лучше Руха, но не смогли даже вдесятером дожать соперника. Понимаю, что я сделал неправильно, а что делаю правильно. Я извинился на комитете и перед болельщиками за своё поведение. Понимаю, что не могу себя так вести, нужно быть сдержаннее.

Однако тренер – это также команда, я хочу защищать своих ребят, которые отдают кровь и пот за победу. В таких матчах не должно быть моментов, не связанных с чистой конкуренцией. Футбол должен быть справедливым. Я всегда люблю справедливость: в жизни, на тренировках, на футбольном поле. Моё поведение было связано только с справедливостью», – рассказал Ротань для клубной пресс-службы.