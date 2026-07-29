Главный тренер Полесья Руслан Ротань поделился ожиданиями от ответного матча второго раунда квалификации Лиги конференций против Копенгагена. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Я уверен, нет никакого высокомерия или недооценки соперника. Это команда уровня Лиги чемпионов. Я уверен, Леандро это только что подтвердил, что сейчас мы на этапе, когда изучили друг друга еще лучше. Это добавит в завтрашнем матче больше агрессивной игры в действиях обеих команд. Поэтому такие слова, если они и звучали от моих футболистов, наверное, они неправильно интерпретированы или сказаны на эмоциях после матча. Завтра мы ожидаем очень тяжелой игры, однозначно. Мы это понимаем. Завтра будет матч, который будет решать дальнейшую судьбу прохода для каждой из команд. Настрой на матч будет как у нас, так и у «Копенгагена».

Мы в играх на евроарене не можем допускать таких ошибок в обороне, которые повторялись у нас на протяжении сборов. Мы уже должны быть мужчинами, должны понимать степень ответственности матча. Это противостояние из двух матчей: выиграл — прошел дальше.

Будет важный день, и в этом матче нужно иметь максимальное внимание и концентрацию. Все эти качества подходят каждому игроку, о котором я говорил. Одному не хватало концентрации (молодой игрок, еще не всё понимает), у другого с мотивацией всё в порядке, но есть проблемы в завершающей фазе. Над этим нужно работать, и на тренировках я ему на этом акцентирую внимание. Это рабочие моменты, где мы все должны становиться взрослее. Это важный фактор — фактор результата. Когда у тебя есть все эти качества, ты делаешь результат.

Думаю, матч мало чем будет отличаться от предыдущего. Единственное — однозначно ждем от «Копенгагена» более агрессивной игры, потому что они играют дома, у них будет большая торсида (большое количество болельщиков), мы это понимаем. Но на нас это не должно давить. Мы давно не играли против таких трибун, где много болельщиков. Что касается владения мячом и развития атак — мы должны быть спокойными. Нужно отметить, что в обороне «Копенгагена» есть проблемы, но они имеют очень сильный атакующий потенциал впереди. Мы это понимаем. Поэтому и в первом матче было забито много голов. Это говорит как о силе соперника, так и об ошибках в обороне. Мы должны становиться лучше в оборонительных действиях. Завтра матч, в котором каждая из команд будет стремиться выиграть. Это касается как «Копенгагена», так и нас.

В Копенгаген приехали Коноплянка и Зозуля? Это поддержка для нас. Конечно, мы очень рады их видеть. Мы много времени провели на поле как футболисты. Это прежде всего друзья, и они приехали поддержать нас в двух матчах. Очень приятно, когда у нас есть такая поддержка и болельщики на матче-ответе.

Над реализацией нужно работать. Повторюсь, у нас действительно есть проблемы в оборонительных действиях. Но, еще раз подчеркну, это не касается конкретно вратаря или защитников — это касается всей команды. Против мяча играют все. Очень важно иметь компактность и начинать сверху, тогда будет порядок и позади. Это зависит от стиля нашей игры. Мы это прекрасно понимаем. Понимаем и то, что это нужно улучшать и работать над этим. Другого выхода нет: только работать и всё исправлять.

Серия пенальти? Всё возможно. Мы должны быть готовы как к дополнительному времени, так и к серии пенальти. Матч может сложиться по-разному, поэтому мы готовы ко всему. На сборах мы поработали очень хорошо: имели отличные условия и качественные спаринги. Готовимся ко всему. Завтра мы должны понимать две вещи. Первое: атмосфера на стадионе не должна давить — мы должны воспринимать это так, что зритель пришел посмотреть на нас. Второе: нужно понимать важность этого матча, ведь это игра за проход в следующий этап.

Дома трибуны имеют определенное влияние. Но если команда готова к тому, чтобы пройти этого соперника, имеет уверенность и провела работу над ошибками первого матча, то на это не нужно обращать внимание. Как для нас, так и для «Копенгагена» цель одна — проход в следующий раунд.