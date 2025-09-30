Директор Полесья по медиа, маркетингу и спонсорству Александр Денисов поделился оценкой стартовой части сезона и начала работы главного тренера Руслана Ротаня. Слова менеджера передает пресс-служба клуба.

Давайте начнем с самого начала — с 29 мая, когда президент клуба Геннадий Буткевич подписал контракт с Русланом Ротанем. Думаю, вы помните, что контракт подписан на четыре года, то есть эта история — надолго. Все мы понимали, что после всего, что произошло накануне, команде и клубу потребуется определенное время.

Поэтому у нас было очень жесткое межсезонье. Скажем так — это как дозаправка самолета в воздухе. Приходили новые игроки, параллельно мы начали выступления в еврокубках — все это имело свои последствия. Так что говорить, что сейчас бушуют какие-то эмоции или кто-то полностью разочарован тем, что мы пока девятые, — нет, все понимают, куда ушли силы.

Например, тот же трансферный период, который еще продолжался в сентябре — команда, по сути, в процессе строительства. Это объективные футбольные последствия, которые мы сейчас получаем. Но настрой такой: если вспомнить карьеру Руслана Ротаня в Александрии — это был трехлетний цикл. Если брать сборную — это выход на Олимпиаду. Это требует определенного времени, но президент верит, президент ожидает результата. Я думаю, что сам Руслан Петрович чувствует себя комфортно с точки зрения доверия президента, но, разумеется, он ощущает давление — даже свое внутреннее, как тренер, который должен улучшать результаты. Да, сейчас в команде спокойно.

Это первая часть марлезонского балета, потому что закрывался летний период. Это происходило в рамках того, что хотел главный тренер. Есть вопрос — кого из исполнителей хочет главный тренер, а есть вопрос трансферной стратегии — это следующий шаг.

Вы знаете, что у нас работает спортивный директор Вячеслав Шевчук. По приглашению президента клуба Геннадия Буткевича пришел Александр Хацкевич на должность вице-президента. Этот спортивный блок должен разработать и утвердить трансферную стратегию, которая будет сопровождать клуб как в зимнее межсезонье, так и далее. Это самый главный вопрос — как будет двигаться клуб как с точки зрения бюджетов, которые будут тратиться, так и с точки зрения игры, которую президент хочет видеть от команды и главного тренера.