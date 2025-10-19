Павел Василенко

Завершающий субботний матч девятого тура Украинской Премьер-лиги между житомирским Полесьем и донецким Шахтером выдался безголевым, но не без скандального момента.

Уже после того, как прозвучал финальный свисток, между главным тренером «волков» Русланом Ротанем и помощником главного тренера «горняков» Арды Турана – Карло Николини – произошел небольшой разговор, который закончился непристойным жестом, попавшим в объективы телекамер.

Позже вечером пресс-служба Шахтера опубликовала заявление итальянского специалиста, который объяснил свой поступок.

«На фото и видео, которые появились в СМИ, видно момент моего разговора с Ротанем. Я подошел к нему не для конфликта, а чтобы спросить, почему его помощник позволил себе показывать непристойные жесты – средний палец в направлении нашей скамейки запасных. Конечно, во время матча все испытывают эмоции, но даже в таких ситуациях нужно уметь себя контролировать и сохранять уважение. После финального свистка мы с Русланом спокойно пообщались, все выяснили и пожали друг другу руки. Для меня это закрытый вопрос».

Шахтер на данный момент занимает второе место чемпионата Украины, отставая от Кривбасса на один зачетный балл.

Следующий матч команда Турана проведет 25 октября против Легии в рамках Лиги конференций. Начало встречи в 19:45 по Киеву.