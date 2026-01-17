Легендарный в прошлом форвард Руд ван Нистелрой в третий раз будет работать со сборной Нидерландов, сообщает KNVB.

49-летний специалист согласился работать в тренерском штабе Роналда Кумана. Соглашение рассчитано до лета 2026 года.

Ранее ван Нистелрой выполнял функции помощника тренера во время Евро-2020, а ранее был помощником в 2014-2016 годах.

Как игрок он 70 раз выступал за сборную Нидерландов и забил 35 голов.

