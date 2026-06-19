Павел Василенко

Движение на официальном сайте опубликовало заявление, в котором говорится о том, что клуб сохранит профессиональный статус, но сделает ставку на развитие молодых игроков.

Новый сезон львовяне, которые снялись с УПЛ, проведут во Второй лиге, к матчам которой планируют активно привлекать воспитанников собственной академии. При этом юношеская команда продолжит выступления в Национальной лиге U-19, где перед ней стоит задача завоевать чемпионский титул.

Также руководство определилось с новым главным тренером первой команды. Место Ивана Федика, который возглавил тернопольскую Ниву, занял 47-летний Богдан Есип, который до этого возглавлял юношескую команду жёлто-чёрных.

Ранее Есип работал ассистентом в Сумах и Вересе, главным тренером Сум, а также спортивным директором Тростянца.

В тренерский штаб Есипа вошли помощник Сергей Рыбалка, тренер по физической подготовке Алексей Дитятьев и аналитик Кирилл Богатырь.