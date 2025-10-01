Главный тренер Жироны Мичел рискует потерять работу сразу после международной паузы, если не сможет исправить ситуацию с результатами команды.

Каталонский клуб крайне неудачно стартовал в сезоне: не одержал ни одной победы, трижды сыграл вничью и четыре раза уступил соперникам. Руководство предоставило тренеру последний шанс — два ближайших матча, которые станут решающими для его будущего.

4 октября Жирона примет на своем поле Валенсию, а после паузы на игры сборных сразится с действующим чемпионом Ла Лиги - Барселоной. От испанского специалиста ждут первой победы именно в игре против Валенсии и достойного результата в каталонском дерби. Именно эти встречи определят, сохранит ли Мичел свою должность, об этом сообщило AS.

В нынешнем составе Жироны выступают сразу три украинца: голкипер Владислав Крапивцов, вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат, который перешел в испанский клуб из киевского Динамо в последнее трансферное окно.

