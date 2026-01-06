Увольнение Рубена Аморима с поста главного тренера Манчестер Юнайтед вызвало волну шуток в социальных сетях.

Одна из популярных публикаций содержала фотографию с улыбающимися людьми, которых автор в шутливой форме представил как самого Аморима и членов его тренерского штаба. Публикация сопровождалась подписью с прозрачным намеком на финансовую сторону расставания с клубом.

Я бы тоже смеялся, если бы получил 10 миллионов фунтов компенсации

Как обратил внимание портал Goal, эту публикацию лайкнул полузащитник Манчестер Юнайтед Кобби Майну. Такая реакция футболиста не осталась незамеченной, учитывая его непростые отношения с уже бывшим наставником. Майну был недоволен своим положением в команде, поскольку при Рубене Амориме получал ограниченное количество игрового времени.