С Гризманном и Дёкересом. Стали известны составы на матч Атлетико — Арсенал
Игра начнется в 22:00
9 минут назад
Стали известны стартовые составы мадридского Атлетико и лондонского Арсенала на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2025/26.
Стартовые составы команд:
Атлетико: Облак, Льоренте, Пубиль, Ганцко, Руджери, Симеоне, Коке, Кардосо, Лукман, Гризманн, Альварес.
Арсенал: Рая, Уайт, Салиба, Габриэль, Инкапье, Эдегор, Субименди, Райс, Мадуеке, Дьокереш, Мартинелли.
Напомним, стартовый свисток в Мадриде прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Прямая трансляция доступна на медиасервисе MEGOGO.
