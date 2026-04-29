Денис Седашов

Хозяйственный суд Днепропетровской области признал Днепр-1 банкротом и открыл процедуру ликвидации клуба до 23 апреля 2027 года. Сообщает Единый государственный реестр судебных решений.

Процесс инициировал Шахтёр из-за долга в 21 млн грн. Конфликт возник из-за невыплаты доли от трансфера Александра Пихалёнка в Динамо (480 тыс. долларов). Совокупная задолженность Днепра-1 перед всеми кредиторами превышает 338 миллионов гривен.

Клуб прекратил выступления после сезона-2023/24. Наивысшим достижением команды стало серебро УПЛ в 2023 году.

