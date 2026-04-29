Атлетико — Арсенал: где смотреть первый матч 1/2 финала ЛЧ
Игра начнется в 22:00 по киевскому времени
около 1 часа назад
Фото: УЕФА
Сегодня, 29 апреля, в Мадриде состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов сезона 2025/26 между испанским Атлетико и лондонским Арсеналом.
На матче будет работать нидерландская бригада арбитров, которую возглавляет опытный Данни Маккели.
Встреча пройдет на стадионе Метрополитано, а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Прямая видеотрансляция матча в Украине будет доступна на медиасервисе MEGOGO.
Ответный матч запланирован на 5 мая в Лондоне.
Ранее свой первый матч в 1/2 финала сыграли ПСЖ и Бавария.
