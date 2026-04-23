Пять голов и удаление: Атлетико в меньшинстве уступил Эльче
На 30-й минуте красную карточку получил Тьяго Альмада
около 2 часов назад
В 33-м туре Ла Лиги Атлетико в гостях уступил Эльче . Команда Диего Симеоне играла вдесятером с 30-й минуты после удаления Тьяго Альмады.
Николас Гонсалес вывел мадридцев вперед в начале игры, но хозяева ответили голом Аффенгрубера. После красной карточки Альмады Андре Силва реализовал пенальти. Несмотря на меньшинство, Атлетико сравнял счет благодаря дублю Гонсалеса. Решающий гол во втором тайме забил Андре Силва, воспользовавшись численным преимуществом Эльче.
Ла Лига. 33-й тур
Голы: Аффенгрубер, 15, Силва, 31 (пен.), 68 — Гонсалес, 8, 44.
Удаление: Альмада, 30
Атлетико остается на четвертом месте в таблице, а Эльче поднялся на 15-ю позицию.
