Экс-тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо подвел итоги первого матча плей-офф квалификации Лиги Европы против Маккаби Т-А (1:3). Его слова приводит FootBoom.

Я просто не могу понять, во что сейчас играет команда и что они вообще делают на поле! Нет ни желания, ни самой игры. Создается впечатление, что футболисты будто «топят» тренера.

У меня складывается впечатление, что внутри коллектива происходит что-то серьёзное. Как иначе объяснить отсутствие комбинационной игры и то, что при потере мяча футболисты не возвращаются в защиту? Для меня это настоящий ужас. Динамо - это моя команда, которой я отдал всё здоровье и лучшую часть жизни. Я очень переживаю, ведь Динамо - это имя, которым нужно дорожить.

Что будет дальше - не знаю. Но если тренерский штаб не способен навести порядок, решение должно принимать руководство клуба, - объяснил Сабо.