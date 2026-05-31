С Ярмоленко, но без Малиновского, Лунина и Забараного. Известна заявка сборной Украины на матч с Польшей
Мальдера определился с первым списком футболистов на новой должности
около 2 часов назадПодписаться в
Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера определился с составом сине-желтых на товарищеский матч против Польши. Пресс-служба УАФ объявила заявку на игру.
Отметим отсутствие в списке голкипера Реала Андрея Лунина и полузащитника Руслана Малиновского. Также с поляками не сыграет защитник ПСЖ Илья Забарный, который накануне выиграл Лигу чемпионов.
🇺🇦 Заявка сборной Украины
🧤 Вратари: Георгий Ермаков, Анатолий Трубин, Руслан Нещерет
🛡 Защитники: Эдуард Серапий, Тарас Михавко, Александр Романчук, Валерий Бондарь, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко
🧠 Полузащитники: Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Егор Назарина, Виктор Цыганков, Георгий Судаков, Олег Очеретько, Данило Игнатенко, Александр Назаренко, Артем Бондаренко, Геннадий Синчук
🎯 Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Матвей Пономаренко
Товарищеский матч Польша — Украина состоится во Вроцлаве на стадионе Тарчински Арена. Начало встречи запланировано на 18:30 по киевскому времени.
Для обеих сборных этот матч имеет дополнительный контекст, ведь ни Украина, ни Польша не смогли пробиться в финальную часть чемпионата мира-2026. Украинская команда завершила борьбу на стадии полуфинала плей-офф, тогда как Польша дошла до финала, но там уступила Швеции, которая ранее выбила из борьбы сине-желтых.
Поделиться