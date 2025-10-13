Павел Василенко

Бывший главный тренер Динамо и сборной Украины, а также эксперт Йожеф Сабо в интервью сайту BLIK.ua оценил выступление флангового защитника национальной команды Ефима Конопли в матче против Исландии (5:3) в квалификации чемпионата мира 2026 года.

«Конопля против Исландии полностью провалился и не вошел в игру. Все мячи были забиты из его зоны. Я удивлен, как Ребров этого не заметил и не усилил правый фланг, чтобы была страховка. Я бы на месте Реброва поменял Коноплю, но у нас нет правых защитников. Не знаю, почему Ребров не вызвал Караваева, который при отсутствии Тимчика может закрыть эту позицию. Конопля в отборе был просто никакой. Может быть и так, не знаю [что Ребров держит Коноплю на фарт из-за того, что он рыжий]. Но так нельзя играть – устраивать проходной двор на правом фланге!»

На счету 26-летнего Конопли два гола и три результативные передачи в 24 матчах за сборную Украины.

В настоящее время команда Сергея Реброва занимает второе место в своей отборочной группе с четырьмя очками в трех матчах.

13 октября в 21:45 по киевскому времени украинцы примут азербайджанцев в польском Кракове.