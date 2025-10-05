Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо в интервью сайту «Украинский футбол» раскритиковал игру защитника Шахтера Николая Матвиенко в поединке восьмого тура УПЛ против ЛНЗ, в котором донецкая команда потерпела поражение со счетом 1:4.

«Проблема одна – беспорядок в защите Шахтера. Ну как сегодня играл Матвиенко? Да он элементарно мяч отобрать не может, а все равно его вызывают в национальную сборную Украины!

Привык к тому, что его команды в УПЛ играют преимущественно на атаку, так что ему нужно просто принимать мяч и отдавать вперед, а не отрабатывать как следует в защите. Да и не только Матвиенко, все защитники сегодня сыграли плохо».