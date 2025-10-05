Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарёв прокомментировал победу над донецким Шахтёром (4:1) в восьмом туре чемпионата Украины.

«Хочу поблагодарить сегодня ребят за игру, я им после игры сказал. Результат важен в любом матче, но я им сказал, что сегодня на поле была команда – и это было самое важное на сегодняшний день, потому что у нас много футболистов ушло, много пришло, новые требования к футболистам.

Конечно, им нужно также время, чтобы привыкнуть к этим требованиям. Но я сегодня увидел на поле команду. Тем более мы сегодня играли по другой схеме, мы готовились специально под Шахтер. Поэтому я хочу поблагодарить в первую очередь команду», – сказал тренер в комментарии для YouTube-канала «Футбол 360».