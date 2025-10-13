Сборная Украины прогулялась по Кракову накануне матча против Азербайджана. ВИДЕО
Начало поединка запланировано на 21:45
около 1 часа назад
В понедельник, 13 октября, национальная сборная Украины проведет матч 4-го тура квалификации чемпионата мира-2026 против команды Азербайджана. Накануне игры украинская команда прогулялась по Кракову, видео с мероприятия показала УАФ:
Матч состоится на стадионе имени Юзефа Пилсудского в польском Кракове. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.
Главным арбитром матча назначен австриец Себастьян Гисхамер, а за работу системы VAR будет отвечать его соотечественник Мануэль Шуттенгрубер.
Матч будет транслировать MEGOGO, а комментировать его будут Вадим Скичко и Владимир Звиров.
После трех туров группового этапа Франция лидирует, имея 9 очков. Украина идет второй с 4 баллами, Исландия имеет 3, а Азербайджан с 1 очком замыкает таблицу.
Параллельно в этот же день Исландия принимает сборную Франции.