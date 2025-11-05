Игрок боснийского клуба Зриньски Марко Вранкович рассказал о своих ожиданиях перед встречей с Динамо в третьем туре Лиги конференций.

По словам защитника, команда чувствует усталость, однако готова к непростому поединку против чемпиона Украины. Вранкович также отметил, что ему приятно играть в матчах такого уровня и хотелось бы чаще испытывать подобные эмоции.

«Тяжелый матч, но мы едем туда с облегчением, чтобы добиться хорошего результата. Мы точно будем чувствовать усталость, но для нас лучше играть чаще. Тяжелые матчи, но в них интересно играть», - заверил Вранкович в комментарии для Hercegovina.info.

Встреча третьего тура Лиги конференций между Динамо и Зриньски пройдет 6 ноября, начало — в 22:00 по киевскому времени. После двух туров группового этапа киевляне остаются без очков и занимают 34-е место в общем зачете турнира.