Павел Василенко

Арсенал близок к продлению контракта с нападающим Букайо Сака. Обновленные условия соглашения могут сделать 24-летнего англичанина самым высокооплачиваемым игроком в истории лондонского клуба, зарабатывая примерно 300 000 фунтов стерлингов в неделю.

Контракт будет подписан на пять лет. Переговоры продвигаются положительно, чего и желают обе стороны.

В сезоне 2025/26 Сака в составе Арсенала забил три мяча в 10 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 140 миллионов евро.