Мадридский Атлетико накануне потерпел разгромное поражение от лондонского Арсенала на выезде в матче третьего тура Лиги чемпионов.

После финального свистка главный тренер мадридцев Диего Симеоне поделился своим мнением о выступлении команды.

«Мы сражались, как могли, но соперники были лучше, и мы должны их с этим поздравить. И когда вы принимаете то, что они лучше, это помогает вам учиться и продолжать расти, что мы и будем делать дальше.

Положительным моментом было то, что команда очень хорошо боролась до первого гола. Мы могли бы лучше защищаться в том эпизоде, но они выполняют стандарты очень хорошо, и теперь понятно, почему они забивают так много голов. Это также показывает, насколько важны стандартные положения в футболе и в этом соревновании.

Точно так же мы могли бы сфолить при втором голе, но мы этого не сделали. Это не неудачи. Это — ошибки. И во время каждой из этих ошибок, соперники были убийственными, поэтому они были лучше.

В тот период каждая атака, которую они доводили до наших ворот, становилась голевой. Были индивидуальные ошибки, которые превращаются в коллективные. Мы потеряли своего соперника во время первого пропущенного и не сфолили на втором. Во время третьего была плохая подкатка, и это чуть не стало автоголом, так как был подбор мяча в штрафной. Именно такие мелочи делают матч тем или иным», — заявил аргентинский специалист.