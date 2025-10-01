Слот объяснил отсутствие Салаха в стартовом составе Ливерпуля
Красные проиграли в Лиге чемпионов Галатасараю
около 5 часов назад
Ливерпуль в выездном матче основного этапа Лиги чемпионов проиграл Галатасараю со счётом 0:1. В центре внимания оказался Мохамед Салах, который не вышел в старте, а появился на поле лишь на 62-й минуте.
Главный тренер мерсисайдцев Арне Слот после игры рассказал, почему принял такое решение. Слова Слота передает The Athletic.
– Нам предстоит сыграть много матчей в ближайшие дни. Впереди нас ждет важная игра против Челси в АПЛ. Мы должны использовать весь состав. Игроки могут влиять на ход матча, выходя с скамейки запасных. Это уже неоднократно подтверждалось в наших играх.
Мы также упоминали о том, что Мо в прошлый раз оформил хет-трик, выйдя на замену в матче с Рейнджерс. Я хорошо помню тот момент, ведь главным тренером шотландцев тогда был Джованни ван Бронкхорст, который сейчас является моим ассистентом. Поэтому они даже обсуждали это между собой, – подвел итог Арне Слот.