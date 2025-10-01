Ливерпуль в выездном матче основного этапа Лиги чемпионов проиграл Галатасараю со счётом 0:1. В центре внимания оказался Мохамед Салах, который не вышел в старте, а появился на поле лишь на 62-й минуте.

Главный тренер мерсисайдцев Арне Слот после игры рассказал, почему принял такое решение. Слова Слота передает The Athletic.