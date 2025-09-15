Вингер Ливерпуля Мохамед Салах в выездном матче 4-го тура против Бернли забил победный мяч с пенальти на 90+5 минуте. Этот удар стал 35-м результативным для египетского форварда с 11-метровой отметки в составе мерсисайдцев в матчах английской Премьер-лиги.

Таким образом 33-летний Салах превзошел клубный рекорд легенды Ливерпуля Билли Лидделла, который имел 34 реализованных пенальти. В целом для Мохамеда это 188-й гол в чемпионате Англии, что позволило ему подняться на четвертое место среди лучших бомбардиров турнира.

Под руководством Арне Слота Ливерпуль одержал четвертую победу подряд на старте сезона и с 12 очками единолично возглавляет турнирную таблицу.

Англия. Премьер-лига. 4-й тур

Бернли – Ливерпуль 0:1 (Салах 90+5 пен.)