Павел Василенко

Основатель Amazon и один из самых богатых людей в мире Джефф Безос может стать участником одной из самых громких футбольных сделок последних лет. По информации Sky News, американский миллиардер ведет переговоры о присоединении к консорциуму, который заинтересован в приобретении миноритарного пакета акций английского Ливерпуля.

Сообщается, что консорциум возглавляет британско-индийский бизнесмен Амит Бхатия – зять стального магната Лакшми Миттала. Владелец Ливерпуля Fenway Sports Group (FSG) подтвердил, что получил обращение от группы Бхатии и уже обсуждает возможность привлечения новых инвесторов в клуб.

Для Безоса это не первая попытка войти в большой спорт. Ранее он изучал возможность приобретения клубов НФЛ Сиэтл Сихокс и Вашингтон Коммандерс, однако ни одна из этих сделок так и не была реализована.

Интересно, что информация об интересе к Ливерпулю появилась в день, когда Амит Бхатия официально покинул совет директоров Куинз Парк Рейнджерс. Бизнесмен завершил 18-летний период работы в клубе и передал свою долю мажоритарному владельцу Рубену Гнаналингаму. Этот шаг лишь усилил предположения, что Бхатия готовится к значительно более масштабному проекту, связанному с одним из самых титулованных клубов Англии.