Павел Василенко

Легендарный английский футболист и тренер Кевин Киган умер в возрасте 75 лет после продолжительной борьбы с раком. О смерти двукратного обладателя «Золотого мяча» сообщила его семья.

«С огромной печалью мы сообщаем о смерти Кевина Кигана. Он боролся с раком, а в последние минуты жизни рядом с ним были жена и дочери», – говорится в заявлении семьи.

В начале июня Киган рассказал, что врачи диагностировали у него рак четвертой стадии. Семья также поблагодарила медиков за поддержку и попросила уважать право на приватность.

Киган начал профессиональную карьеру в Сканторпе, а настоящей легендой стал в составе Ливерпуля, куда перешел в 1971 году. Вместе с «красными» он выиграл три чемпионских титула Англии, Кубок Англии, два Кубка УЕФА и Кубок европейских чемпионов. Позже выступал за Гамбург, Саутгемптон и Ньюкасл.

В 1978 и 1979 годах Киган получил Золотой мяч, став одним из лучших футболистов своего времени. За сборную Англии он провел 63 матча и забил 21 гол.

После завершения игровой карьеры работал тренером, возглавляя Ньюкасл, Фулхэм, Манчестер Сити и сборную Англии.