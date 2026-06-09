Павел Василенко

Тоттенхэм остался в Английской Премьер-лиге, показав результаты, которые значительно ниже ожиданий как болельщиков, так и руководства клуба. «Шпоры» стремятся вернуться к лидерам АПЛ в следующем сезоне, поэтому лондонцы планируют быть очень активными в течение летнего трансферного окна. Усиление состава вратарей может стать приоритетом, особенно учитывая, что будущее Гульельмо Викарио остается неопределенным. Соответственно, Тоттенхэм ищет опытного и проверенного вратаря.

По данным Gazzetta dello Sport, Майк Меньян является идеальным кандидатом для усиления позиции вратаря в Лондоне. Тоттенхэм готов предложить французскому голкиперу привлекательные условия и повышение зарплаты. Однако отсутствие возможностей для игры в еврокубках, что является критически важным для игрока его калибра, может оказаться проблематичным.

Меньян начал свою профессиональную карьеру в ПСЖ, но сверкнул в Лилле. Летом 2021 года он перешел в Милан примерно за 15 миллионов евро и быстро стал одним из лидеров россонери. Он провел 204 матча за итальянскую команду и выиграл титул чемпиона Италии в сезоне 2021/22. Также он провел 40 матчей за национальную сборную Франции, а его рыночная стоимость оценивается в около 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин не против перехода в Тоттенхэм.