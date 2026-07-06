Мурат Озкютюкчю стал новым ассистентом главного тренера Шахтера Арды Турана.

«Главным направлением моей работы будет тактическое планирование. Конечно, вместе с другими членами штаба я также буду участвовать в подготовке команды и помогать в реализации тренировочного процесса. Кроме того, при необходимости буду помогать аналитическому отделу», – цитирует Мурата пресс-служба «горняков».

Последним местом работы Озкютюкчю был Коньяспор (2025-2026), где он был помощником Чагдаша Атана.

Также 37-летний турецкий специалист ранее работал ассистентом в Башакшехире, Кайсериспоре и Аланьяспоре.