Сандерленд не смог удержать победу над Борнмутом
Команды обменялись голами
около 13 часов назад
В субботу в АПЛ стартовал игровой день матчем середняков, в котором Борнмут принимал Сандерленд и игра завершилась ничьей 1:1.
Гости вышли вперед на 18-й минуте: Элиезер Маенда добил мяч вблизи после того, как вратарь Джордж Петрович парировал сильный удар Диарры прямо на игрока сборной Испании.
Во втором тайме тренер Борнмута Андони Ираола выпустил Эванилсона вместо Дэвида Брукса, чтобы усилить атаку. Эта замена принесла результат: на 63-й минуте бразилец замкнул подачу Маркуса Тавернье и сравнял счет.
Сандерленд имел шанс вырвать победу на 81-й минуте, когда Диарра отправил мяч в сетку, но гол был отменен из-за офсайда.
Чемпионат Англии, 28-й тур
Борнмут — Сандерленд 1:1
Голы: Эванилсон, 64 - Маенда, 18
