Главный тренер Лацио Маурицио Сарри подвел итоги стартового матча 23 тура Серии А против Дженоа (3:2). Его слова приводит TuttomercatoWEB.

Я рад, прежде всего, за ребят. Это сложное время с ситуациями, которые еще неясны. Команда была не в лучшей форме, и это было видно уже в первые полчаса + сосредоточенная, но напряженная.

Мы хорошо играли во второй половине первого тайма и особенно в первой половине второго. Это позволило нам получить преимущество в 2 гола. Далее был пенальти, и было ощущение, что игра закончится вничью. Эта команда, возможно, не в лучшей форме, но у них большое сердце и душа.

Я горжусь этими ребятами; они играли в сложных условиях с небольшим количеством игроков, но они дали о себе знать. Этот жест - еще одно проявление любви от Лацио, объяснил Сарри.