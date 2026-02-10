Саудовский клуб начал переговоры по Салаху
Египетский вингер может продолжить карьеру в Аль-Иттихаде
около 1 часа назад
Мохамед Салах/фото: Ливерпуль
Египетский вингер Ливерпуля Мохамед Салах может сменить клуб и продолжить карьеру в Аль-Иттихаде. Об этом сообщает журналист Санти Ауна.
По данным источника, представитель чемпионата Саудовской Аравии уже начал переговоры с агентами 33-летнего футболиста, прорабатывая возможный трансфер.
В нынешнем сезоне Салах провел 25 матчей за Ливерпуль во всех турнирах, отметившись шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами.
Ранее сообщалось, что саудовские клубы готовы втрое повысить зарплату Салаху.