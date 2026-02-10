Клубы Саудовской Аравии намерены сделать масштабное финансовое предложение нападающему Ливерпуля Мохамеду Салаху, чтобы привлечь его в местную Про-Лигу. По информации Mirror, в случае согласия 33-летнего египтянина его недельная зарплата может возрасти до 1,2 млн фунтов.

В Саудовской Аравии рассматривают Салаха как потенциальную главную звезду чемпионата, особенно на фоне возможного ухода Криштиану Роналду из Аль-Насра в ближайшее время.

Отмечается, что Ливерпуль может быть готов расстаться с одним из лидеров команды. Продажа вингера позволила бы мерсисайдцам существенно сократить зарплатный фонд, а также получить значительную сумму за трансфер. Клуб заинтересован завершить возможную сделку до старта чемпионата мира 2026 года.

Мохамед Салах выступает за Ливерпуль с 2017 года. В сезоне 2025/2026 он провел 25 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. Контракт футболиста с английским клубом действует до лета 2027 года. По данным Capology, его заработная плата по действующему соглашению составляет 400 тысяч фунтов в неделю до уплаты налогов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.