Президент Парагвая объявил государственный выходной после победы над Германией на ЧМ-2026.
Национальная сборная вышла в 1/8 финала
около 3 часов назадПодписаться в
Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил 30 июня государственным выходным в стране. Такое решение принято в честь исторического выхода национальной сборной в 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу.
На стадии 1/16 финала парагвайцы сенсационно выбили из турнира сборную Германии, одержав победу в серии послематчевых пенальти (1:1, 4:3 пен.).
Глава государства подписал документ №6280 и поздравил граждан на своей странице в социальной сети X, отметив, что этот успех демонстрирует боевой дух и стойкость всего парагвайского народа.
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