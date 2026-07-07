Павел Василенко

Сборная Бельгии понесла серьезную кадровую потерю после уверенной победы над США (4:1) в 1/8 финала чемпионата мира. Полузащитник Амаду Онана получил тяжелую травму колена и, по информации The Athletic, больше не сыграет не только на мундиале, но и пропустит большую часть следующего сезона.

24-летний футболист Астон Виллы был вынужден покинуть поле уже на 21-й минуте. После матча его заметили на костылях с зафиксированным правым коленом, а медицинское обследование подтвердило худшие опасения – разрыв передней крестообразной связки. Ориентировочный срок восстановления составляет от семи до восьми месяцев.

Поддержку партнеру публично выразил Ромелу Лукаку, который после своего гола в компенсированное время поднял футболку Онаны с 24-м номером.

Потеря одного из ключевых игроков стала серьезным ударом для главного тренера Руди Гарсии накануне четвертьфинального поединка против Испании. Не менее болезненной эта новость стала и для Астон Виллы, где Унаи Эмери рассчитывал построить центр поля вокруг Онаны, Бубакара Камара и Юри Тилеманса. Теперь бирмингемский клуб, вероятно, будет вынужден выйти на трансферный рынок в поисках замены.