Павел Василенко

Сборная Бразилии стоит перед одним из самых сложных испытаний на чемпионате мира-2026. В матче 1/8 финала «селесао» встретится с Норвегией — соперником, которого пятикратные чемпионы мира еще ни разу не побеждали.

Статистика личных встреч выглядит тревожно для бразильцев. В четырех матчах против Норвегии они дважды сыграли вничью и еще дважды потерпели поражение. Однако это не единственная негативная тенденция, нависающая над командой накануне решающего поединка.

После триумфа на чемпионате мира 2002 года Бразилия ни разу не побеждала европейскую сборную в матчах плей-офф Мундиаля. Неудачная серия началась на ЧМ-2006, когда в четвертьфинале бразильцев выбила Франция. Через четыре года на той же стадии турнира путь «селесао» прервали Нидерланды.

Особенно болезненным стал домашний чемпионат мира 2014 года, где Бразилия потерпела историческое поражение от Германии со счетом 1:7 в полуфинале, а затем уступила Нидерландам в матче за третье место. Впоследствии были еще два четвертьфинальных вылета – от Бельгии в 2018 году и Хорватии в 2022-м.

В то же время против соперников из других континентов Бразилия в плей-офф выглядит безукоризненно. Начиная с 2006 года, «селесао» выбивали Гану, Чили, Колумбию, Мексику, Южную Корею и Японию.

Теперь бразильцев ждет Норвегия — команда, которая может либо продолжить сразу два неприятных проклятия, либо стать соперником, после победы над которым Бразилия наконец перегорнет одну из самых болезненных страниц своей истории.