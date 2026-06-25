Павел Василенко

Сборная Марокко победила Гаити (4:2) в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 и вышла в 1/16 финала соревнования.

Марокканцы пропустили уже на десятой минуте после автогола вратаря Буну. На 39-й минуте Ашраф Хакими сравнял счет, но почти сразу получили еще один гол от Вилсона Исидора.

К счастью для себя сборная Марокко сумела сравнять до перерыва усилиями Исмаэля Сайбари, и во втором тайме на этой волне развернула поединок в свою пользу благодаря голам Суфьяна Рахими и Джессима Яссина.

Сборная Марокко вышла в 1/16 финала со второго места в группе, набрав семь очков. Команда Гаити стала последней в квартете без набранных очков.

Чемпионат мира-2026, 3-й тур

Группа С

Марокко – Гаити – 4:2

Голы: Хакими, 39, Сайбари, 45+1, Рахими, 78, Яссин, 89 – Буну, 10 (автогол), Исидор, 43.