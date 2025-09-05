Тренер Испании оценил разгромную победу над Болгарией: «Следующий матч будет намного лучше»
Де ла Фуенте доволен победой
около 2 часов назад
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал уверенную победу команды над Болгарией в отборочном матче чемпионата мира-2026. Испанцы разгромили соперника со счетом 3:0, оформив все голы еще в первом тайме.
Наставник также обсудил кадровые решения и ротацию игроков, подчеркнув, что сборная стремится к постоянному развитию и уже готовится к следующему поединку против Турции.
«Мы провели очень хороший первый тайм, чтобы обеспечить результат. Но во втором тайме мы были нацелены на то, чтобы продолжать совершенствоваться и расти, хотя темп соперника на нас повлиял. Мы могли бы сделать более позитивные выводы, но закончили матч здоровыми. Это был сложный матч, следующий будет намного лучше.
Мы ставили целью вернуть Родри и Карвахаля. Их выпустили на поле не просто так, а потому что они этого заслуживают. Мы довольны вкладом каждого — и тех, кто играл, и тех, кто не вышел: Фермина, Феррана, Дани Ольмо
Мы очень требовательные, и игроки — прежде всего. Они были разочарованы из-за второго тайма. Нужно смотреть на все в целом. Для нас матч с Турцией будет немного более высокого уровня и потребует больше усилий. Мы должны постоянно совершенствоваться, и мы стремимся к этому. Так будет и в воскресенье. Очень важно быть самокритичными», — сказал тренер для Diario AS.