Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал уверенную победу команды над Болгарией в отборочном матче чемпионата мира-2026. Испанцы разгромили соперника со счетом 3:0, оформив все голы еще в первом тайме.

Наставник также обсудил кадровые решения и ротацию игроков, подчеркнув, что сборная стремится к постоянному развитию и уже готовится к следующему поединку против Турции.