Сборная Косово – в шаге от чемпионата мира-2026, балканцы шокировали словаков
В Братиславе команды устроили настоящий триллер
около 4 часов назад
Сборная Косово продолжает шокировать футбольный мир.
Балканская команда считалась аутсайдером в полуфинале плей-офф квалификации чемпионата мира-2026 против Словакии, но смогла перевернуть ход матча и добиться победы.
Мартин Вальент погрузил трибуны в экстаз точным ударом уже на шестой минуте, но косовары отыгрались в середине тайма после попытки Велдина Ходжи. Словаки все же выиграли первый тайм стараниями Лукаша Гараслина (2:1).
После перерыва и до последних секунд забивали только гости – Фисник Аслани, Флоран Муслия и Хайризи Крешник сделали счет на табло 2:4. Давид Стрелец вернул интригу в компенсированное ко второму тайму время, но было уже поздно.
Плей-офф отбора ЧМ-2026. Полуфинал
Словакия – Косово 3:4
Голы: Вальент, 6, Гараслин, 45, Стрелец, 90+4 – Ходжа, 21, Аслани, 47, Муслия, 60, Крещник, 72
31 марта команда Косово сыграет против сборной Турции, которая в своем матче была сильнее румын (1:0).
Напомним, Украина проиграла Швеции и вылетела из отбора на ЧМ-2026.
