Владимир Кириченко

Сборная Косово продолжает шокировать футбольный мир.

Балканская команда считалась аутсайдером в полуфинале плей-офф квалификации чемпионата мира-2026 против Словакии, но смогла перевернуть ход матча и добиться победы.

Мартин Вальент погрузил трибуны в экстаз точным ударом уже на шестой минуте, но косовары отыгрались в середине тайма после попытки Велдина Ходжи. Словаки все же выиграли первый тайм стараниями Лукаша Гараслина (2:1).

После перерыва и до последних секунд забивали только гости – Фисник Аслани, Флоран Муслия и Хайризи Крешник сделали счет на табло 2:4. Давид Стрелец вернул интригу в компенсированное ко второму тайму время, но было уже поздно.

Плей-офф отбора ЧМ-2026. Полуфинал

Словакия – Косово 3:4

Голы: Вальент, 6, Гараслин, 45, Стрелец, 90+4 – Ходжа, 21, Аслани, 47, Муслия, 60, Крещник, 72

31 марта команда Косово сыграет против сборной Турции, которая в своем матче была сильнее румын (1:0).

Напомним, Украина проиграла Швеции и вылетела из отбора на ЧМ-2026.