Олимпиада-2026. Биатлон. Мужская индивидуальная гонка. Видеотрансляция
Украину в гонке представят Пидручный, Мандзин, Лесюк и Дудченко
около 1 часа назад
Дмитрий Пидручный / Фото - Yahoo
Во вторник, 10 февраля на зимних Олимпийских играх-2026 состоится мужская индивидуальная гонка по биатлону.
Начало — в 14.30. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Суспільне Спорт» и телеканале Eurosport.
Украину в этой гонке представят Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Тарас Лесюк и Антон Дудченко.
Гонка пройдет на трассе в Антхольц-Антерсельве.
Расписание выступлений украинцев в 4-й день Олимпиады-2026: мужская индивидуальная гонка, старт Марсака и Сидорко