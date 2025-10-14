Сборная Швеции официально осталась без главного тренера
Томассона уволили после поражения от Косова
39 минут назад
Йон Даль Томассон/фото: Google
Федерация футбола Швеции объявила об отставке главного тренера Йон Даля Томассона. Такое решение было принято после поражения от сборной Косово в отборочном матче к ЧМ-2026.
Сборная Швеции потеряла шансы на прямую путевку на чемпионат мира и занимает последнее место в группе, набрав всего одно очко после четырех туров.
Томассон возглавлял национальную команду с февраля 2024 года.
При этом нынешний состав сборной Швеции располагает высококлассными футболистами, особенно в атаке — такими как Виктор Дьокереш и Александер Исак.