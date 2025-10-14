Федерация футбола Швеции объявила об отставке главного тренера Йон Даля Томассона. Такое решение было принято после поражения от сборной Косово в отборочном матче к ЧМ-2026.

Сборная Швеции потеряла шансы на прямую путевку на чемпионат мира и занимает последнее место в группе, набрав всего одно очко после четырех туров.

Томассон возглавлял национальную команду с февраля 2024 года.

При этом нынешний состав сборной Швеции располагает высококлассными футболистами, особенно в атаке — такими как Виктор Дьокереш и Александер Исак.