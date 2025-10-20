Павел Василенко

Грэм Поттер назначен новым тренером сборной Швеции. Бывший наставник Брайтона, Челси и Вест Хэма заменит на этой должности датчанина Йона Даля Томассона, которого федерация уволила после неутешительных результатов в отборочных матчах чемпионата мира 2026 года.

Шведская футбольная ассоциация (SvFF) объявила, что договорилась о краткосрочном контракте с Поттером до марта 2026 года.

Если 50-летнему англичанину удастся выйти на чемпионат мира в следующем году с национальной сборной, несмотря на неудачное начало квалификации, его контракт будет автоматически продлён.

В настоящее время сборная Швеции занимает последнее, четвёртое место в группе B отбора на ЧМ-2026, набрав одно очко в четырёх матчах.