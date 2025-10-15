Известно, кто может возглавить сборную Швеции
Специалист уже признался в любви к шведскому футболу
около 3 часов назад
Неудачное выступление сборной Швеции в отборе на чемпионат мира 2026 года не осталось без последствий для главного тренера Йона Даля Томассона. После поражения от Косово со счетом 0:1 специалиста отправили в отставку.
Шведская футбольная ассоциация уже начала поиск нового наставника. По данным Fotbollskanalen, одним из потенциальных кандидатов рассматривается английский тренер Грэм Поттер.
«Я только что узнал новости. Конечно, это грустно. Для шведского футбола и ассоциации... Но да, сейчас я в Швеции, у себя дома. Я временно безработный и только что покинул Премьер-лигу. Я открыт для всего, если чувствую, что могу помочь. Работа тренера сборной Швеции – это фантастика.
У меня есть чувства к Швеции. Я люблю эту страну и люблю шведский футбол. Я многим обязан шведскому футболу. Так что да, это была бы для меня фантастическая возможность. Конечно», – передает слова 50-летнего Поттера Fotbollskanalen.