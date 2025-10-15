Неудачное выступление сборной Швеции в отборе на чемпионат мира 2026 года не осталось без последствий для главного тренера Йона Даля Томассона. После поражения от Косово со счетом 0:1 специалиста отправили в отставку.

Шведская футбольная ассоциация уже начала поиск нового наставника. По данным Fotbollskanalen, одним из потенциальных кандидатов рассматривается английский тренер Грэм Поттер.